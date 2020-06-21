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Tokat'ın Bedirkale Göleti'nde, balık ölümlerine inceleme

DHA

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, tarım arazilerini sulama amaçlı kullanılan Bedirkale Göleti'nde balık ölümleri meydana geldi. Bedirkale köyü muhtarı Duran Adıgüzel, binlerce balığın öldüğünü belirterek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı, numune aldı. Sonucunu bekliyoruz" dedi.  Tokat merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Bedirkale köyünde, tarımsal sulamada kullanılan gölette 1 haftadır balık ölümleri yaşanıyor. Sazanların kıyıya vurduğu görülen gölette Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Gölette balık...

Tokat'ın Bedirkale Göleti'nde, balık ölümlerine inceleme

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, tarım arazilerini sulama amaçlı kullanılan Bedirkale Göleti'nde balık ölümleri meydana geldi. Bedirkale köyü muhtarı Duran Adıgüzel, binlerce balığın öldüğünü belirterek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı, numune aldı. Sonucunu bekliyoruz" dedi. <br>Tokat merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Bedirkale köyünde, tarımsal sulamada kullanılan gölette 1 haftadır balık ölümleri yaşanıyor. Sazanların kıyıya vurduğu görülen gölette Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Gölette balık tutulmaması için Bedirkale Muhtarlığı, çevre köylerde anonslar yaptırmasına rağmen bazı balıkçıların ise balık tutmak için gölete geldikleri görüldü. <br>'NUMUNELER ALINDI'<br>Bedirkale köyü muhtarı Duran Adıgüzel, balık ölümlerinin 1 haftadır yaşandığını söyleyerek, "Balık ölümlerini görünce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzü aradık. Ekipler burada inceleme yaptı. Suda oksijen kaybının olmadığını belirlediler. Buradan numuneler alındı. Şu anda çıkacak sonucu bekliyoruz. Burada daha önceden böyle bir şey hiç olmadı. Bu göletimizde 20 yıldır hiçbir ölüm olayı olmadı. Bu balıkların şu an yumurtlama dönemi fakat zehirlenmeden dolayı böyle olmuş. Bu binlerce balığın ölümleri yukarıdaki köyde tarım ilaçlama makinelerini su doldurma, boşaltma temizleme ve yıkama neticesinde kaynaklanmış olabilir. Biz o düşüncedeyiz. Ama buradan alınan su numuneleri zehirlenme mi, başka bir şey mi; sonucunu beklemekteyiz. Tokat'tan çevre ilçelerden ve köylerden gelenler konuyu bilmediği için burada balık tutuyorlar" dedi. <br>Göletlerinde böyle bir olayı ilk defa gördükleri söyleyen köylülerden Nurettin Çelik ise "Burada bizler de balık tuttuk. Ama böyle bir şeyi ilk defa gördük. Balıklara yazık, günah. Balıkların hepsi ölmüş. Acıdım, çok yazık. Bütün balıklar olduğu gibi kenara vurmuş" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-06-21 12:10:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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