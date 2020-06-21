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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türbeden hilal çalan 2 hırsız, yakalandı

DHA

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat),(DHA)TOKAT'ın Zile ilçesindeki Ahievran Veli Türbesi´nde mezar taşındaki hilali çalan ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, 14 Haziran günü Zile'ye bağlı Yeni Hamam Mahallesi Fenerci Sokak'taki Ahievran Veli Türbesi'nde meydana geldi. Türbe yanında kuaför salonu işleten Abdullah Saygın, iş yerini kapattığı sırada çatıdaki kiremitlerin kırılarak yere düştüğünü fark etti. Türbenin camından içeriye bakan Saygın, mezar taşında bulunan hilalin yerinde olmadığını fark etti. Saygın'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri...

Türbeden hilal çalan 2 hırsız, yakalandı

<br>Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat),(DHA)TOKAT'ın Zile ilçesindeki Ahievran Veli Türbesi´nde mezar taşındaki hilali çalan ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>Olay, 14 Haziran günü Zile'ye bağlı Yeni Hamam Mahallesi Fenerci Sokak'taki Ahievran Veli Türbesi'nde meydana geldi. Türbe yanında kuaför salonu işleten Abdullah Saygın, iş yerini kapattığı sırada çatıdaki kiremitlerin kırılarak yere düştüğünü fark etti. Türbenin camından içeriye bakan Saygın, mezar taşında bulunan hilalin yerinde olmadığını fark etti. Saygın'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler türbede içerisinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlığı K.Ö (30) ve A.A. (39) isimli 2 kişinin yaptığını belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evdeki aramada türbeye ait olan çalıntı hilal bulunarak emniyete getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN<br>2020-06-21 12:12:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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