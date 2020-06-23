Farkındalık için otomobiline maske taktı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, koronavirüse karşı farkındalık yaratmak amacıyla otomobiline maske taktı.<br>Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, kentte maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından otomobilinin ön kısmına maske taktı. Maskenin üzerine "Maske yasağı geldi, Tokatlılar mutlu oldu", "Korona mutsuz", "Ben yok, biz var", "Her şeyin başı sağlık", "Maske, mesafe hijyen var olsun", "Korona yok olsun, sabrın sonu selamet", "Maskeyle de güzeliz, maskeyle de özeliz" yazdığı kağıtları yapıştırdı.<br>Farkındalık yaratman istediğini söyleyen Fatma Esin Tuna, "Maske takmanın zorunlu olmasından dolayı çok mutluyum. Kurallara uyarak inşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-06-23 11:46:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.