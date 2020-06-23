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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sefa Çağlar: "Geleneksel reklamların yerini dijital reklamlar alıyor"

İHA

Teknolojinin gelişmesiyle artık işletmeler de dijital çağa ayak uydurmaya başladı. İşletmeler tanıtımlarını teknoloji kullanarak yapmasıyla dijitalleşme süreci her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Tanınmış kişi ve kurumlara bu alanda hizmet veren Sosyal Medya Uzmanı Sefa Çağlar, ''Markaların reklam ve ürün tanıtımlarının dijital ortama taşındığını ve firmaların hem maliyet hem de bilinirlik ve geri dönüşlerinin daha fazla kazanç getirdiğini'' belirtti.

Sefa Çağlar: "Geleneksel reklamların yerini dijital reklamlar alıyor"

Teknolojinin gelişmesiyle artık işletmeler de dijital çağa ayak uydurmaya başladı. İşletmeler tanıtımlarını teknoloji kullanarak yapmasıyla dijitalleşme süreci her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Tanınmış kişi ve kurumlara bu alanda hizmet veren Sosyal Medya Uzmanı Sefa Çağlar, ‘’Markaların reklam ve ürün tanıtımlarının dijital ortama taşındığını ve firmaların hem maliyet hem de bilinirlik ve geri dönüşlerinin daha fazla kazanç getirdiğini’’ belirtti.

“Markalar sosyal medya reklamlarını tercih ediyor”
Sosyal Medya Uzmanı Sefa Çağlar, “Günümüzde sosyal medya herkes tarafından kullanılmaktadır. Kişilerin veya firmaların reklamlarını buradan yayınlamaları hem reklam maliyetleri açısından hem de hedef kitleye ulaşabilir olmasından dolayı çok daha avantajlı hale gelmiştir.”

“Sosyal medya reklamları daha etkili”
Sosyal medya reklamları ile ilgili açıklama yapan sosyal medya uzmanı Sefa Çağlar, ‘’Geleneksel reklamlar için daha büyük bütçe ile reklam ve tanıtım çalışmalarının yapıldığını ancak günümüzde sosyal medyayı kullanarak çok daha küçük bütçelerle kitlelere daha kolay ve daha az maliyet ile ulaşabilmenin kolay olduğunu’’ belirtti.

“Sosyal medya doğru kullanılmalı”
Sosyal medyanın hayatımızda önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Sefa Çağlar, ‘’Sosyal medya yararlı olduğu kadar tehlikeli de, çok fazla bilgi kirliliği var tanıtım yapmak isteyen firmalar ve kişiler bu uygulamaları doğru strateji ile kullanmalı. Yanlış uygulanan reklam tanıtım faaliyetleri kimliğinize zarar verebilir’’ açıklamalarında bulundu. Sosyal medya hepimizin hayatında büyük yer kaplarken, doğru ve bilinçli kullanmanın önemi büyük. Sanal bir dünyada olduğumuzu ve bu uygulamaları bilinçli kullanmamız gerektiğini unutmayalım.
Sosyal medyanın kullanımına da değinen Sefa Çağlar ‘’Sosyal medyadaki yerinizin sınırları yok. Hayal ettiğinizi uygulayacağınız bir platform var karşınızda’’ şeklinde ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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