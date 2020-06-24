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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Boralar' taburu, Tokat'a döndü

DHA

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak, kente döndü. Tokat Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Boralar' olarak adlandırılan Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, 9 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyondaki görevlerini tamamlayan komandolar, dün Tokat'a döndü. Komandolar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay tarafından Tokat...

'Boralar' taburu, Tokat'a döndü

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak, kente döndü.<br>Tokat Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Boralar' olarak adlandırılan Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, 9 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyondaki görevlerini tamamlayan komandolar, dün Tokat'a döndü. Komandolar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay tarafından Tokat Havalimanı'nda karşılandı. Askeri uçaktan sosyal mesafe kuralına göre inen komandolar, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra otobüslerle taburlarına gitti.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-06-24 10:06:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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