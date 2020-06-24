Tokat'taki otopark cinayetine 1 tutuklama

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir otoparkta cinayetle sonuçlanan kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 1'si sevk ediliği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Hükümet Caddesinde yaklaşık 4 gün önce gece saatlerinde özel bir otoparkta kavga yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabanca ile vurularak ağır yaralanan Tuncay S. (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet olayının zanlısı otopark işletmecisi A.E (43) ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan A.E’nin tedavisi Erbaa Devlet Hastanesinde devam ederken, diğer 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. V.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cinayet olayının şüphelisi A.E.’nin polise ifade vermediği, cumhuriyet savcısına ifade vereceği öğrenildi.

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