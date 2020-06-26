Tokat'ta meslek lisesinde sensörlü dezenfektan cihazı üretildi

<br>Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ta Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 3 öğretmen ve 9 öğrencinin tasarladığı ve üretimini yaptığı sensörlü dezenfektan cihazı ilgi gördü. Okulun yaptığı cihaza, lokanta ve otellerin yanı sıra yurt dışından da talep gelince seri üretim için kapasite artırılması kararlaştırıldı. <br>Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya, elektronik ve elektrik bölümü öğrencileri, 3 ay önce kurulan atölyelerinde tamamen yerli olarak üretimi yapılan tam otomatik dezenfektan cihazı yaptı. Üretilen otomatik dezenfektan cihazı, temassız özelliği, akıtma miktarının ayarlanarak boşa israfı önlemesi ve 5-10 litrelik haznesi ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. <br>'SOSYAL MEDYADAN SİPARİŞ ALIYORUZ'<br>Manuel kullanımdan farklı tam otomatik olarak yazılımla üretimini yaptıklarını ifade eden Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İbrahim Tokuşcu, "Cihazımız el değmeden, kişi cihazın altına elini uzatarak hijyenik bir ortam oluşturuyoruz. Üretimi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize ait olan cihazımızı yurt dışı, Belçika, Hollanda ve hatta Almanya'daki tanıdıklarımız sosyal medyadan görerek sipariş veriyor. Şu anda taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Mobilya ve iç mekan tasarımı bölümü iskelet kısmını oluşturuyor. Elektronik ve Elektrik Bölümü öğrenci ve öğretmenlerimiz programını yazıyor. 2 bölüm işbirliği ile üretime seri bir şekilde devam etmekteyiz. En çok talep aldığımız sektörler de otel ve lokantalar. Özellikler okullarda Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibat halindeyiz. Okulların giriş kısımlarına, öğrenci tuvaletlerine, katlarına kimsenin eli değmeden ürünümüzü kullanacaklar. 3 öğretmen ve 9 öğrenciden oluşan ekiple çalışmaktayız" dedi.<br>'ÜLKEMİZ ADINA GÜZEL BİR GURUR'<br>Pandemi sürecinde meslek okulları ve halk eğitim merkezlerinin büyük katkısı olduğunu belirten Zile Milli Eğitim Müdürü Bayram Polattimur ise, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu konularda çok duyarlıyız. Ülke olarak bu süreci en iyi yönettiğimiz alanda biz de azami gayreti göstermek istiyoruz. Zile Mesleki ve Anadolu Teknik Lisemiz çok güzel bir ürün ortaya çıkardı. Bu projede görev alan öğretmen ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Üretmiş oldukları ürünle ülkemiz adına güzel bir gurur yaşıyorlar. Bu bizi de ayrıca gururlandırdı. Bu süreçte çok anlamlı bir ürün ortaya çıkardılar. İlçemizde bulunan kurum ve kuruluşlarla tüm okullarda kullanımı amaçlıyoruz. Başka illerden gelecek taleplerde de okulumuza her türlü desteği verip, üretim kapasitesini artırmayı istiyoruz. Meslek lisemiz robotik kodlama yarışmalarında haklı bir üne sahip. Ulusal ve uluslararası birçok derecesi var. Pandemi sürecinde okulumuzdan böyle bir çalışma çıkması bizi şaşırtmadı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN<br>2020-06-26 08:41:14<br>

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