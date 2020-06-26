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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Atatürk’ün Tokat’a gelişinin 101. yılı törenine katıldı

İHA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, Atatürk’ün Tokat’a gelişinin 101. yılı törenine katıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tokat’a gelişinin 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı 1919 yılında Samsun, Amasya, Sivas ve Erzurum şehirlerini yaptığı ziyaretlerde 26 Haziran 1919 tarihinde Tokat’a da uğramış ve yaveri Yüzbaşı Mustafa Vasfi Süsoy’a Tokat’tan asker toplama talimatı vermişti. Tokatlılar için son derece önemli olan bugünün 101. yıl dönümünü kutlamalarına, kentte devam eden yatırımları incelemek için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Atatürk’ün 101 yıl önce halka hitap ettiği ve 3 yıl önce Demokrasi Müzesine çevrilen Yüksek Kahve’yi ziyaret etti. Ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklere katılan Bakan Karaismailoğlu, Atatürk anıtına çelenk bıraktıktan sonra halka seslendi. Bakan Karaismailoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tokat’a gelişinin yıl dönümünde kentte oldukları için mutlu olduklarını belirterek, “Malumunuz ülkemizin her noktasında çok hummalı bir çalışma var. Ülkemizin gelişmesi, modern gelişmiş ülkelerin arasında yer alması için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin her noktasında çok gelişmiş teknolojiler üreten yatırımlarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde de yerli ve milli teknolojileri kullanarak ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomilerin yerinde alması için elimizden geldiğince var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tokat’a gelişinin yıldönümüne rastlaması bizi ayrıca memnun etmiştir. Bugün ben burada olmaktan yine sizler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel projelerle, daha büyük yatırımlarla, ülkemizde, Tokat ilinde, Tokat’a yakışır, tarihiyle kültürüyle lider olan Tokat’ta inşallah daha güzel yatırımlarla buluşmak dileğiyle hepinize teşekkürler ediyorum” dedi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise konuşmasında 26 Haziran 1919 tarihi Tokat halkı için son derece gurur verici ve tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, “Bundan tam 101 yıl önce devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tokat’a teşrif etti. Tüm Tokatlı hemşehrilerimizin bu anlamlı gününü canı gönülden kutlarım. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile, Milli Mücadele’nin meşalesi yakılmış ve yeni Türk devletinin temellerini oluşturmak için ilk adım atılmıştır. 19 Mayıs tarihi, sömürgeci devletlere karşı Türk milletinin Çanakkale’de olduğu gibi şerefli mücadelesinin ve dik duruşunun, düşmana boğun eğmeyeceğinin kararlı bir ifadesidir” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanında Atatürk'ün fotoğraflarını yer aldığı sergi gezildi. Bakan Karaismailoğlu, havayolu ile kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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