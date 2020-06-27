Kapı kilidi bozulunca evde mahsur kalan genci, itfaiye kurtarıp, sınava yetiştirdi

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<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için evden çıkarken kapının kilidi bozulunca içeride mahsur kalan Abdülbaki Demirci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Demirci, ekipler tarafından zamanında okula götürülerek sınava yetiştirildi. <br>Yazıcıoğlu Mahallesi Yeni Hayat Evleri'nde oturan Abdülbaki Demirci, YKS gitmek için evden çıkacağı sırada kapının kilidinin bozulması sonucu evde mahsur kaldı. Demirci, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdivenini apartmanın 4'üncü katına uzattı. Yangın merdiveni ile mahsur kaldığı evden kurtarılan Demirci sınava yetiştirildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-06-27 13:47:34<br>

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