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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu

İHA

Tokat'ın meşhur asma bağ yaprağı tarladan sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor.

Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu

Tokat'ın meşhur asma bağ yaprağı tarladan sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor.
Türk mutfağının da en önemli lezzetlerinden olan sarmanın ana malzemesi olan asma yaprağı ile kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor. Tokat’ta, asma bağ yaprağı sezonunda kadınlar sabahın ilk ışıklarından öğle saatlerine kadar bağ yaprağı toplayarak imece usulü salamura yapıyor. Yeşil olarak toplanan bağ yaprakları evde desteleniyor. Odun ateşinde kazanlarda kaynatılan tuzlu suda haşlanan bağ yaprakları soğumaya bırakılıyor. Soğuyan bağ yaprakları tuz konulan şişe cam kavanoz yada plastik bidonlara konuluyor. Ağzı sıkıca kapatılan bidonlarda bağ yapraklar tüketime hazır hale getiriyor. Bir kısmını kışlık yiyecek olarak kendilerine ayıran kadınlar ayrıca salamura bağ yaprağı satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tokat bağ yaprağı ilgi görüyor
Büyükyıldız Köyünde imece usulü bağ yaprağı toplayarak salamura yapan 68 yaşındaki Belgis Tuna, meşhur Tokat bağ yaprağının yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Bağlardan toplanan bağ yapraklarının desteklendikten sonra haşlanarak salamuraya hazır hale getirildiğini belirten Tuna, tuzlu suda haşlanan bağ yaprağının bidonlara konulduğunu söyledi. İmece usulü olarak salamura bağ yaprağı işinin günlerini aldığını belirten Tuna, “Önceden daha yoğun oluyorduk. En az 2030 kiloluk bidonlara bağ yaprağı basıyorduk. 4050 bidon yapıyorduk. Bağlarımız kuruduğu için biraz daha azaldı işimiz” dedi.
Tokat bağ yaprağına il dışında yoğun ilgi olduğunu belirten Tuna, “Bursa’dan, İstanbul’dan birçok şehirden salamura bağ yaprağı isteyen çok. Tokat bağ yaprağımız lezzeti, ince olması ve kolay pişmesi nedeniyle tercih ediliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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