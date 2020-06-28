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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkonunda hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor

İHA

Tokat'ta, evinin balkonunda hobi olarak takunya ve su kabağı süslemesi yapan ev hanımı yoğun talepleri yetiştirmeye çalışıyor.

Balkonunda hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor

Tokat’ta, evinin balkonunda hobi olarak takunya ve su kabağı süslemesi yapan ev hanımı yoğun talepleri yetiştirmeye çalışıyor.
Tokat şehir merkezinde ikamet eden evli ve 2 çocuk annesi Sevgi Gürses, eskiye olan sevdası nedeniyle evinin balkonunu atölyeye çevirdi. Yaklaşık 700 yıllık bir gelenek olan takunya üretimini günümüze göre güncelleyen Gürses, hobisini üretime dönüştürdü. Takunyaların kalıplarını sanayide biçtiren Gürses, balkondaki atölyesinde takunyaların üzerine çizdiği desenleri yakma tekniği ile işliyor. Bir birinden farklı desen ve motiflerle süslenen takunyalar yoğun ilgi görüyor. Hobi amaçlı başladığı el sanatına yoğun ilgi nedeniyle ticarete dönüştürdüğünü belirten Gürses, “Atölyemi evimde balkonumda oluşturdum. Biçme makinesini eve getirme imkanım olmadığı için takunyaları sanayide biçtiriyorum. Kalıbı biçtikten sonra lastiğini çivi ile çakıyorum. Ondan sonra zımparasını yaptıktan sonra desenini çizip ahşap yapma tekniği ile desenini çiziyorum. Son olarak da vernikleyerek bitiriyorum” dedi.

Sadece yurt içine gönderiyor
Takunyaların genelde çeyiz için satın alındığını ifade ederek, “Şehrimizde hamam kültürü devam ettiği için gelin hamamları için tercih ediliyor. Yurt için yanın sıra yurt dışında da talep oldu. Fakat kargodan dolayı sıkıntılar doğduğu için göndermemeye karar verdim. Sadece yurt içine gönderiyorum” diye konuştu.

Cezaevinde kurs veriyor
Hedefime ulaştığını ifade eden Gürses, “Hedefim bir nebze de olsa insanlara terapi olmaktı. Bunu cezaevinde başardım. Bu da benim için manevi bir huzur oldu. Halk eğitime bağlı olarak usta öğreticiyim, kurs veriyorum. Bu görevimi de cezaevinde yapıyorum. Orada 20 mahkum arkadaşımla çalışıyorum. Onlara da bu mesleği öğrettim. Cezaevinden çıktıktan sonra en azından bir hobileri, meslekleri olacak. Buda benim için çok büyük bir kazanç” ifadelerini kullandı.

Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Balkonunda oluşturduğu atölyesinde takunyaların yanı sıra su kabağı süslemesi de yapan Gürses, “Su kabağı çok eskiden var olan bir şey. Hep hayatımızda vardı, büyüklerimiz bakliyat için kullanılmış. Babaannem mesela bakliyat amaçlı kullanırmış, çok daha öncesinde savaşlarda su testisi olarak daha sonra hamamlarda hamam tası olarak kullanılmış. Sonra da böyle obje olarak, lamba olarak hayatımıza girdi. Ben de bunu aynı takunya a da olduğu gibi yine bunu da hobi olarak başlayıp ilerlettim. Güzel satışlarım var. Su kabağının ekilmesi ile işlenir hale gelme süresi bir yıl. Bura da bahçesi olan arkadaşlarım sağ olsun benim için yetiştirenler de var. Onun haricinde Ege, Akdeniz tarafında yoğunlukta Antalya, Adana, İzmir'de oralardan genelde su kabağı temin ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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