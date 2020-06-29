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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni normalleşme süreci ile asfalt işine hız verildi

İHA

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, yeni normalleşme sürecinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni normalleşme süreci ile asfalt işine hız verildi

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, yeni normalleşme sürecinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı.
Tokat’ta nüfus yoğunluğunun artış gösterdiği Topçubağı ve Perakende mahallelerini birbirine bağlayan Molla Hüsrev Caddesinde yenileme çalışmaları tamamlandı. Şehrin dört bir yanında devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, asfalt çalışmalarını aşama aşama devam edeceğini söyledi. Başkan Eroğlu, Yenişehir Caddesinde asfalt yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Ekiplerimiz, kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarını tamamladıktan sonra asfaltını yaparak, trafiğe açacaklar. Tokat’ın gelişmesi noktasında mesai mefhumu gütmeden gecegündüz emek sarf eden bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Mahallelerimize ve Tokat'ımıza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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