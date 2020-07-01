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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler, maskeler için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretti

DHA

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta koronavirüsle mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından, N95 seviye maske için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretildi. Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerince tasarlanan ve kodlanan ultraviyole sterilizasyon cihazı üretildi. Ultraviyole sterilizasyon cihazı 3 adet UV-C lamba ile çalışırken, android yazılımın yüklü olduğu cep telefonu ile kontrol ediliyor. Öğretmenler tarafından geliştirilen cihazın sağlık çalışanları için N95 seviye yüz maskelilerinin sterilizasyonunu yapması hedefleniyor. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp...

Öğretmenler, maskeler için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretti

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta koronavirüsle mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından, N95 seviye maske için ultraviyole sterilizasyon cihazı üretildi.<br>Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerince tasarlanan ve kodlanan ultraviyole sterilizasyon cihazı üretildi. Ultraviyole sterilizasyon cihazı 3 adet UV-C lamba ile çalışırken, android yazılımın yüklü olduğu cep telefonu ile kontrol ediliyor. Öğretmenler tarafından geliştirilen cihazın sağlık çalışanları için N95 seviye yüz maskelilerinin sterilizasyonunu yapması hedefleniyor.<br>Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında test edilen sterilizasyon cihazının maskede bulunan mantar, bakteri ve mikroorganizmaları 5 dakika içerisinde öldürdüğü belirlendi.<br>Tokat Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Eraslan, "Cihazımız Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından tasarımı, yazılımı, kodlaması yapılarak üretimi yapıldı. Bu cihazımızı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne teslim ettik. 1, 5, 30 dakika ve 1 ve 2 saatlik zaman dilimlerinde yapılan aşamalarda başarılı olduğunu sevinçle karşıladık" dedi. <br>Ultraviyole sterilizasyon cihazı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında tanıtıldı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Bulut, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz tasarladığı ultraviyole ışınlarıyla çalışan, dezenfeksiyon cihazını bize etkinliğini araştırmak için getirdiler. Biz bakteriyolojik ve mikolojik araştırmalarını yaptığımız zaman aldığımız sonuçlar 5'inci dakikada patojenleri tamamen öldürdüğünü tespit ettik. Mikrobiyolojik olarak incelemesinde olumlu sonuçlar aldık. Bu cihazımız geliştirilerek bu etken patojenleri, virüsler de dahil olmak üzere ortadan kaldırılmasında faydalı olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.<br>Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Ali Çağlar ise, "Dünya'da N95 maskesi sıkıntısı çekildiği dönemde, bizim aklımıza kullanılan N95 maskesinin sterilizasyon ile ilgili bir çalışma geldi. Bunun için böyle bir cihaz tasarladık. Ultraviyole ışınlarının arasına koyduğumuz N95 maskelerin sterilizasyon amaçlayan bir çalışma yaptık. Biz bu cihazı ilk virüslerin sterilizasyonu için yapmıştık ama, ilk sonuçlar bakteriler ve mantarları 5 dakikada sterilize ettiğini kanıtladı. Sonuçlar bu şekilde ama ilerleyen zamanda yine yapılan çalışmada virüsleri de sterilize ettiğini düşünüyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-07-01 13:08:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Tokat´ta lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı
YEREL HABERLER Tokat´ta lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı
Tokat´ta lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı
YEREL HABERLER Tokat´ta lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı
Tokat´ta lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı
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