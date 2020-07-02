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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması renkli görüntülerle start aldı

DHA

Halil İbrahim YEL/TURHAL(Tokat), (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu. Turhal'a bağlı Şenyurt beldesinde bin 200 metre yükseklikte bulunan Mercimek Tepesi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yamaç paraşütü mesafe yarışmasına 20 ilden 5'i kadın 65 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Ozan Balcı ile birlikte protokol üyeleri verdi. Kalkış pistinde havalanmaya çalışan pilotlar zor anlar yaşadı. Yarışmacılar rüzgarın yön değiştirmesi ile farklı bir alana geçerek oradan kalkış...

Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması renkli görüntülerle start aldı

<br>Halil İbrahim YEL/TURHAL(Tokat), (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.<br>Turhal'a bağlı Şenyurt beldesinde bin 200 metre yükseklikte bulunan Mercimek Tepesi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yamaç paraşütü mesafe yarışmasına 20 ilden 5'i kadın 65 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Ozan Balcı ile birlikte protokol üyeleri verdi. Kalkış pistinde havalanmaya çalışan pilotlar zor anlar yaşadı. Yarışmacılar rüzgarın yön değiştirmesi ile farklı bir alana geçerek oradan kalkış yaptı.<br>Turhal Havacılık Kulübü Başkanı ve yarışma organizatörü Mustafa Başdemir, yarışların Mercimek Tepe'de 6 yıldır yapıldığını söyleyerek, "Cross Country yarışlarının 5'incisini yapıyoruz. Mesafe yarışması. Yarışmacılar buradan çıkacaklar en uzak mesafeye gidecekler. Bizim bölgemizin rekoru 180 kilometredir. Bu salgın sürecinde de Türkiye'de ilk uluslararası yarışma. Bu çapta bir yarışma ilk kez burada yapılıyor. Yarışmacılarımızın çoğunluğu milli takım sporcuları. Kazasız belasız yarış diliyoruz. Yarışma 4 gün sürüyor ve 65 katılımcı var" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL<br>2020-07-02 14:24:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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