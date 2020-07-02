Gelinler artık taç ve duvaktan önce gelinlik maskesini soruyor

<br>Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta bir mağaza, gelin adaylarının talebi üzerine gelinliklerin modeline uygun maske tasarladı. Mağaza işletmecisi Dilruba Koçaker, gelinlerin artık taç ve duvaktan önce maskeyi sorduklarını söyledi.<br>Kentte düğün sezonunun açılması ile birlikte gelinlik mağazaları da yoğun şekilde çalışmaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde getirilen maske takma zorunluluğu gelinliklerin de aksesuarı haline geldi. Düğünü olacak çiftler gelinlik beğenmek için gittikleri mağaza da gelinlik beğenmeden önce maskesi olup olmadığını soruyor. Behsat Bulvarı üzerinde bulunan bir mağazada ise gelin adayları tarafından gelen talep üzerine gelinliklerin modeline uygun maske tasarlanıyor.<br>Her gelinliğin kendi kumaşından maskesini de kendilerinin yaptığını ifade eden mağaza işletmecisi Dilruba Koçaker, "2020 yılı koronavirüs ile başladı. Bu süreçte ise düğünler iptal oldu. Düğünlerin tekrar başlaması ile beraber maske zorunluluğu geldi. Bizde bu modayı gelinliklere uydurmaya çalıştık, gelinle damadın da takması zorunlu olduğu için maske takma modasını. Her gelinliğimize uygun maske tasarlıyoruz" dedi.<br>'TAÇ VE DUVAKTAN ÖNCE MASKE SORUYORLAR'<br>Talebin çok fazla olduğunu, taç ve duvaktan önce maskenin sorulduğunu söyleyen Koçaker, "Çok fazla talep oluyor. Özellikle telefonla arayıp 'maskeniz var mı?, `bana maske tasarlar mısınız?' diye soruyorlar ve gelinliği aldıktan sonra da talep oluyor. Gelinlik bakmaya gelenler taç ve duvaktan önce maskesi var mı diye soruyorlar. Biz de kendimiz tasarlıyoruz diyoruz. Yedek dantelleri geliyor yanında, hemen biz de gelinliğe uygun maskesini yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL<br>2020-07-02 14:43:43<br>

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