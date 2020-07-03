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Orta Karadeniz'in incisi konumunda olan Tokat'ın çehresi değişiyor Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 61 projeden sonra ikinci dönemde ise 71 proje için kolları sıvadı

İHA

Tarihi kültürel değerleri, verimli arazileri ve son dönemde yapılan çalışmalarla Orta Karadeniz'in incisi konumunda olan Tokat'ın çehresi değişiyor

Orta Karadeniz'in incisi konumunda olan Tokat'ın çehresi değişiyor Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 61 projeden sonra ikinci dönemde ise 71 proje için kolları sıvadı

Tarihi kültürel değerleri, verimli arazileri ve son dönemde yapılan çalışmalarla Orta Karadeniz’in incisi konumunda olan Tokat’ın çehresi değişiyor
Tarih boyunca birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu, Anadolu’nun Mayası medeniyetler şehri Tokat, 2023 hedefine hazırlanıyor. Türkiye’nin en genç belediye başkanı olarak 2014 yılında göreve başlayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 61 projeden sonra ikinci dönemde ise 71 proje için kolları sıvadı. Tokat’ın Anadolu'da tarihi ve doğal güzelliklerini barındıran ender şehirlerden birisi olduğunu belirten Başkan Eroğlu, Tokat’ta 900 adımda 900 yılı görmenin mümkün olduğunu ifade ederek, “Tokat, Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin kesintisiz olarak görülebileceği tek şehirdir. Bu sloganla Tokat’ın turizmini canlandırma anlamında kullanmayı başlattık. “Tokat'a gitmek gerek” diyoruz. İnanıyorum ki çok değil böyle birkaç yıla kadar bütün çalışmalarımız bittiğinde bir bütün halinde şehrimiz adeta açık hava müzesi şekline dönecek” dedi.

Yeni dönemde projelerin startı verildi
Tokat’ı ikinci dönemde 71 proje ile buluşturacaklarını altını çizen Başkan Eroğlu, yaklaşık 1 yıllık süreçte bu projelerden 10’dan fazlasının tamamlandığını söyledi. İkinci dönemde verdikleri 71 projenin de sözünü tutarak yerine getirmenin gayreti içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Eroğlu, pandemi sürecinin ardından normalleşme ile birlikte ara verdikleri işlere yeninden başladıklarının altını çizerek, “Bu aydan itibaren de şimdi bu işlerinde yapımına, ihalesine de sürat de başlayacağız. Bu anlamıyla da hayallerimizi gerçekleştirmeye başladık. Hayallerimizin de hepsini inanıyorum ki gerçekleştireceğiz. Tokatlı değerli hemşerilerim müsterih olsunlar, biz bir söz verdiysek onu yapmak zorundayız. Söz öylesine ağızdan çıkan bir şey değildir. Söz bir insanın senetidir, söz bir insanın adeta yeminidir, adeta kendisini ortaya koymasıdır. Bizde bunu bu bilinçle bütün bu sözleri de yerine getireceğiz” diye konuştu.

Kanal Tokat, projeler arasında ön sırada
Kanal Tokat projesinin ikinci etabına başlanacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Kanal Tokat’ı birçok şehirden Amasya’dan, Çorum'dan, Sivas’tan gezmeye geliyorlar. ‘Kanal Tokat’ Tokat'ta çok önemli bir proje olarak da tarihteki yerini de aldığı kanaatindeyim. Uzun yıllar da burası hizmet edecek. Şu anda 1300 metrelik bir uzunluğa sahip bizim bu projemiz ve ilk etapta biz bunu 2 bin 500 metreye kadar da çıkartacağız” dedi.

Tokat kalesi çevresindeki 493 ev yıkılacak
Tokat Kalesi alt bölgesinde Semerkant Mahallesi'ndeki 11,7 hektarlık alanda bulunan evlerin can veya mal kaybına yol açma riski taşıması sebebiyle 'riskli alan' olarak ilan edilmesinin ardından 493 evin yıkılması adına başlatılan süreç devam ediyor. "Kaledibi Kentsel Risk Alanı Dönüşüm Projesi" sürecini değerlendiren Başkan Eroğlu, Kaledibi kentsel dönüşüm projelerinin pandemi sürecinde olumsuz etkilendiğini kaydetti. Şehrin sembol noktalarından birisinin de Tokat kalesi olduğunun altını çizen Başkan Eroğlu, “Son 6070 yılda birçok çalışmalar yapılmış lakin hiçbiri tam manasıyla soruna bir çare olmamış. Hep beli pansuman anlamında yapılan çalışmalar olarak ortaya çıkmış. Bu konuyla ilgili en son 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla bu bölgenin ‘kentsel dönüşüm ve risk alanın bertaraf’ adıyla bir proje haline getirilmesinin karar verilmiş. Bizde 2014'te görev başladığımızda bu kadarı gördük ve hemen ardından burayla ilgili neler yapılabilir nasıl bir çalışma olur diye birtakım değerlendirmelerde bulunduk. En son bundan 2 yıl önce Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un Tokat’ı ziyaretlerinde burası da gündeme geldi. Gündemde alınan bu konunun neticesinde sonucunda ise şöyle bir karara varıldı. Bakanlıkta belediyemiz birlikte beraberce o bölgedeki dönüşümün sağlanması ile alakalı bir çalışma başlatılsın noktasında bir duruma bir karara varıldı. Bunu yaparken de bunu bir ön şartı olan öncelikle o bölgede kaya düşmesine karşı olası bir tehlikenin bertarafı için kafes teller ve ihata duvarları ile önleminin alınması. AFAD’la yaptığımız çalışmayla o bölgede oluşturulmuş olan bilirkişi raporuna göre ise bir takım önlemler almak suretiyle burada olası tehlikelerin bertaraf edilebilecek ve bertaraf edildikten sonra ise güvenli sahalarda güvenli alanlarda ise kentsel dönüşümü yapılabileceği kararı alındı. Şimdi bu kararımız AFAD üzerinden inşallah önümüzdeki aylarda ihaleye çıkartılıp bu tip önlemler alınmaya başlayacak. Sonrasında ise biz mahalle halkı ile konuşarak onları da asla mağdur etmeyeceğiz. O bölgedeki insanlarımızı ya başka bir bölgeye taşıyarak orada oluşturacağımız meskenlerde onları barınmalarına imkan sağlayacağız. Belki bazılarını yapacağımız binalar, bazılarını ise belki belediyemize ait ola dairelerimizi onlarla takas yaparak, kimisini de kamulaştırma ile çözmek suretiyle o bölgede bir dönüşüm çalışmasını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Yatay mimariye geçiş
Türkiye'nin de Tokat’ın da gündeminde yatay mimari olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Artık daha yatay mimariye bakacağız yani 67 katı geçmeyecek şekilde binalar yapmak konusunda bir düşüncemiz var. Şu anda Tokat'ta tabii en yüksek yapılabilecek kat adedi 12 kat. Daha önceden yapılan 2025 katlar var ama şu anda Tokat'ta mevcut İmar mevzuatına göre Tokat'ta en fazla 12 kat yapabiliyorsunuz. Biz bunu daha da düşürmeyi arzu ediyoruz. Daha da düşüreceğiz İnşallah. Bu işin ilgili soran mimarlarımız, mühendislerimize, yine aynı şekilde müteahhit kardeşlerimizi açık bir buradan da bizde bir teklif edelim. Hep beraberce gelin bu işin bu yatay mimari beraber birlikte planlayalım. Tokat daha güzel, yeşilin daha böyle bol olduğu, betonun az olduğu yatay mimariden insanın gözünü yormayan bir şehir olsun diye düşünüyorum. Biz de kanaatimizce bu yönde zaten ortaya koyduk ve çalışmalarımızı da bu yönde yapacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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