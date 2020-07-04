Bakır madeninde altın bulundu Tokat'ın Erbaa ilçesinde bakır maden ocağında altın bulundu, rezervin tespiti yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakır madeninde altın bulundu Tokat'ın Erbaa ilçesinde bakır maden ocağında altın bulundu, rezervin tespiti yapılacak

İHA

Bakır madeninde altın bulundu Tokat'ın Erbaa ilçesinde bakır maden ocağında altın bulundu, rezervin tespiti yapılacak

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan bakır maden ocağında tonda 3,9512,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildi.
Tokat’ın Erbaa İlçesindeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerin analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildi. Bahse konu analiz raporu ön incelemeler kapsamında elde edilen numunelere dayalı olduğu kaydedildi. Söz konusu şirket tarafından KAP’a yapılan yazılı açıklamada; maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla çok daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç bulunmakta olduğu bildirildi. Bu kapsamda jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj faaliyetlerine başlanması için çalışma başlatıldı. Şirketin yönetim kurulu kararı ile 10 milyon TL sermayeli altın işletmeleri unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildi. Altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yapılacak tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) yeni şirket tarafından yürütülmesine karar verildi.

"Verimli bir arazi, ormanlık alanda ise ben karşı çıkarım"
Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökalp Coşkun, ilçeye 16 kilometre uzaklıkta Kozlu köyü civarında bulunduğu değerlendirilen altın cevheri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Coşkun, söz konusu alandan numune alınması ile ilgili yerelde resmi makamların bilgisi olmadığını kaydetti. Hatti uygarlığının olduğu Erbaa ilçesinde bu alanda bakır madenlerinin olduğunun ortaya çıkan eserlerden bilindiğini belirten Başkan Coşkun, şuanda faaliyette bulunan bir maden ocağı olmadığını söyledi. Kozlu köyü bölgesinde bulunan altın madeni cevherinin rezervinin tespiti için sondaj çalışması yapılması beklenen alanın yerinin bilgileri dışında olduğuna dikkat çeken Başkan Coşkun, "Verimli bir arazi, ormanlık alanda ise ben karşı çıkarım. Ovada verimli bir arazide olması bizim için cazip değil. Böyle bir şey olduğu zaman doğanın dengesini bozacaktır. Ama dağlık bir arazi, taş ocaklarına yakın bir bölgede olursa, çevreye duyarlı olarak çalışma yapılırsa karşı çıkacak olan çıkmaz. Doğanın bir dengesi var bu dengeyi bozmaya hiçbirimizin hakkı yok. Bu konuyla ilgili jeolojik bir çalışma yapılır mutlaka" diye konuştu.
Kozlu Köyü Muhtarı Basri Demir ise çok geniş ve ormanlık bir alanın olduğu bölgede araştırma yapılan yeri bilmediklerini kaydetti. Çok eski yıllarda maden çıkarılan alanda yakın tarihlerde bir çalışma olmadığının altını çizen Demir, yöre insanın endişeli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni dönemde vatandaşların akınına uğruyor
YEREL HABERLER Yeni dönemde vatandaşların akınına uğruyor
110 yıllık baba mesleği kalaycılığı yaşatıyor
YEREL HABERLER 110 yıllık baba mesleği kalaycılığı yaşatıyor
Yarış atları için özel üretiyor, her biri 510 gram geliyor
YEREL HABERLER Yarış atları için özel üretiyor, her biri 510 gram ...
Koronavirüsten dolayı kurbanlarını Türk Kızılayı'na bağışlıyorlar
YEREL HABERLER Koronavirüsten dolayı kurbanlarını Türk Kızılayı'na ...
Orta Karadeniz'in incisi konumunda olan Tokat'ın çehresi değişiyor Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 61 projeden sonra ikinci dönemde ise 71 proje için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Orta Karadeniz'in incisi konumunda olan Tokat'ın ...
Tokat'ta, Roma dönemine ait 'arsenal' turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Tokat'ta, Roma dönemine ait 'arsenal' turizme ...
Gelinler artık taç ve duvaktan önce gelinlik maskesini soruyor
YEREL HABERLER Gelinler artık taç ve duvaktan önce gelinlik ...
Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması renkli görüntülerle start aldı
YEREL HABERLER Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması renkli görüntülerle ...
Yeni dönemde ilk defa gökyüzüyle buluştular
YEREL HABERLER Yeni dönemde ilk defa gökyüzüyle buluştular
Adana ve Mersin'den Tokat'a getirdiği deniz börülcesini, 3 ülkeye ihraç ediyor
YEREL HABERLER Adana ve Mersin'den Tokat'a getirdiği deniz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X