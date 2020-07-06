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Mübaşirde koronavirüse rastlandı, 1'i hakim 5 kişi evlerinde gözetime alındı

DHA

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Almus ilçesindeki adliye binasında görevli 1 mübaşirin Covid-19 testi pozitif çıkınca, yakın temaslı olduğu tespit edilen 1'i hakim, toplamda 5 adli personel evlerinde gözetim altına alındı. Almus ilçesindeki Kaymakamlık binasının 1'inci katında hizmet veren adliye binasında çalışan bir mübaşirin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon uygulamasının gerçekleştiği binada 3'ü birinci derecen 2'si ise ikinci dereceden temaslı olduğu tespit edilen 5 adliye personeli güvenlik önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Aralarında 1 de hakimin bulunduğu öğrenilen...

Mübaşirde koronavirüse rastlandı, 1'i hakim 5 kişi evlerinde gözetime alındı

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Almus ilçesindeki adliye binasında görevli 1 mübaşirin Covid-19 testi pozitif çıkınca, yakın temaslı olduğu tespit edilen 1'i hakim, toplamda 5 adli personel evlerinde gözetim altına alındı.<br>Almus ilçesindeki Kaymakamlık binasının 1'inci katında hizmet veren adliye binasında çalışan bir mübaşirin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon uygulamasının gerçekleştiği binada 3'ü birinci derecen 2'si ise ikinci dereceden temaslı olduğu tespit edilen 5 adliye personeli güvenlik önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Aralarında 1 de hakimin bulunduğu öğrenilen 5 personelin bir süre evlerinde karantinada tutulacakları öğrenilirken, koronavirüs testi pozitif çıkan mübaşirin tedavi altına alındığı öğrenildi. Adliye binası, dezenfektasyon işlemleri yapılarak yeniden hizmete açılırken, binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-07-06 18:17:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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