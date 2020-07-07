Tokat’ta tarihi 7 sokak turizme kazandırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta tarihi 7 sokak turizme kazandırılıyor

İHA

Tokat'ta 7 tarihi sokağın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Tokat’ta tarihi 7 sokak turizme kazandırılıyor

Tokat’ta 7 tarihi sokağın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin görülebileceği tek şehir olan Tokat’ta tarihi binalar restore ediliyor. Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, Bey Sokak, Bey Hamam Sokak başta olmak üzere 7 sokakta “Kültür Sokağı” ve “Sokak Sağlıklaştırma” projesi yürütülüyor. Tarihi sokaktaki ahşap binaların yanı sıra betonarme binaların da dış cephesi tarihi dokuya uygun olarak dizayn ediliyor. Yüzde 90 oranında tamamlanan çalışmalarda sona yaklaşılırken, Sulu Sokak Çarşısı tarihi kent meydanına da kazma vuruldu.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bey Hamam, Bey ve Halit sokaklarında binaların sağlıklaştırmalarında önemli aşama katedilerek tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, “Tarihi sokaklarımızın yer döşemelerini, ışıklandırmalarını ve yine diğer peyzajlarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki 56 ay içerisinde bunları da bitirip, o tarih kültür yolu dediğimiz o güzel sokaklarımızda hem Tokat'ın hem de dışarıdan Tokat'ı gezmek isteyen insanların da inşallah hizmetine sunmuş olacağız. Bu da bizim önem verdiğimiz bir proje” dedi.

Tarihi kent meydanında restorasyon
Başkan Eroğlu, Sulu Sokak Çarşısı tarihi kent meydanı restore çalışmaları başlatıldığının da altını çizerek, “Sulu Sokağımıza gittiğinizde orayı adeta bir şantiye alanı gibi görebilirsiniz. İnşallah yıl sonuna kalmayacak ve 78 ay gibi bir sürede Sulu Sokağımızı tarihi bir meydana kavuşturup hem turizme kazandıracağız hem de o bölgeyi cazibeli güzel bir merkez haline getireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mübaşirde koronavirüse rastlandı, 1'i hakim 5 kişi evlerinde gözetime alındı
YEREL HABERLER Mübaşirde koronavirüse rastlandı, 1'i hakim 5 kişi ...
Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü
YEREL HABERLER Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü
Tokat'ta, asansörlü tam otomatik çilek serası kuruldu
YEREL HABERLER Tokat'ta, asansörlü tam otomatik çilek serası kuruldu
Tokat'ta Akıncı HES açılışı, Bakan Dönmez'in katılımıyla yapıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta Akıncı HES açılışı, Bakan Dönmez'in ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans sitemi ile katıldığı Akıncı HES'in açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans sitemi ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X