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Esrarengiz su gözesine yaklaşan kuşlar ölüyor Adana'dan sonra şimdi de bir benzeri Tokat'ta ortaya çıktı Su gözesinin üzerinden geçen kuşlar oracıkta düşüp ölüyor

İHA

Esrarengiz su gözesine yaklaşan kuşlar ölüyor Adana'dan sonra şimdi de bir benzeri Tokat'ta ortaya çıktı Su gözesinin üzerinden geçen kuşlar oracıkta düşüp ölüyor

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesinde ormanlık alandaki su gözesi çevresinde ölü kuşların bulunması vatandaşları endişelendiriyor.
Adana'nın Feke ilçesinde tarihi yapının bahçesindeki su kuyusunun çevresine yaklaşan tüm canlıların öldüğü su kuyusuna benzer su gözesi Tokat’ta ortaya çıktı. Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kılavuz mevkiinde ormanlık alanda bulunan su gözesi esrarını koruyor. Fokurdayarak su kabarcıklarının çıktığı gözenin etrafında kuş ölülerinin bulunması halk arasında farklı olarak yorumlanıyor. ‘Kuş geçmez’ adı verilen bölgede vatandaşlar su gözesinin üzerinden geçen hayvanların öldüğü yönünde tahmin yürütüyor.
Gökçeli Belediye Başkanı Mustafa Koyuncu ise, gözeden su içen hayvanların anında etkilenerek öldüğünü tahmin ettiklerini ifade etti. Bölgeye her geldiklerinde çevresinde ölü hayvanların olduğunu gördüklerini belirten Koyuncu, “Üzerinden geçip mi düşüp ölüyorlar yoksa buradan hayvanlar su içmek için mi geldiğinde öyle ölüyor bilemiyoruz. Tahminimiz buradan su içiyorlar, bu suda kuşlara zarar veren zehirleyici bir şey var. Ama nedendir bilmiyoruz. Ayrıca bu toprağın çamurundan alıp yaralara sürüldüğünde iyi geldiği rivayetleri var” dedi.
Başkan Koyuncu, uzun bir süredir bölgede var olan gözedeki bu suyun araştırılmasını istediklerini ifade ederek, “Bu su sürekli böyle kaynıyor gibi ama taşmıyor. Bu suyun bir özelliği var ama nedir bilmiyoruz. Tahlil yapılıp araştırılması lazım. Bizde tahlil yaptırıp araştırılmasını düşünüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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