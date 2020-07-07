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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolda bulduğu yavru tilkiyi evinde besledi

DHA

Yolda bulduğu yavru tilkiyi evinde besledi

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta bahçesine giderken bulduğu yavru tilkiyi, evine götürüp besleyen Metin Yıldırım ertesi gün Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. <br>Kent merkezinde özel bir firmada çalışan evli ve 3 çocuk babası Metin Yıldırım (37), dün akşam saatlerinde küçük oğlu Muhammed Taha Yıldırım (5) ile bahçelerini sulamaya giderken yol üzerinde çalılıklarda yavru tilki buldu. Yavru tilkiyi evlerine götürerek besleyen Yıldırım, ertesi gün doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. <br>Tilkiyi oğlu ile birlikte fark ettiklerini belirten Metin Yıldırım, "Çalılıkların arasında bir tilki yavrusu gördük. Tahminen 3-4 aylık. Evimizde bir gece misafir ettim. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdik. Oğlumla tilki arasında güzel bir bağ oldu. Vahşi bir hayvan değil de yıllardır evde bir kedi besliyormuş gibi bir bağ oluştu. Hatta yatağa bile birlikte girdiler. Süt içerse Muhammed ona da süt içirdi. Çikolata yiyorsa ona da yedirmek istedi. Sanki evde tilki değil de kedi besledik" dedi.<br>Minik Muhammed Yıldırım ise boncuk ismini verdiği tilkiyi çok sevdiğini söyleyerek, "Onunla oynadık, süt içtik ve birlikte yattık. Onu çok seviyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-07-07 14:19:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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