Tokat’ta FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon

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Tokat’ta FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2’si muvazzaf asker olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, 2'si muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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