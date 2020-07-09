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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon

İHA

Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2'si muvazzaf asker olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat’ta FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon

Tokat’ta FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2’si muvazzaf asker olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, 2'si muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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