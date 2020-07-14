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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmur sularına karşı önlem

İHA

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarında yağmur sularının sele neden olmaması için çalışma başlatıldı.

Yağmur sularına karşı önlem

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarında yağmur sularının sele neden olmaması için çalışma başlatıldı.
Tokat’ın tarihi mekanlarından Taşhan çevresinde yağmur yağışı sonrasında oluşan su birikintileri ve sele karşı belediye ekipleri alt yapı yenileme çalışmasına başladı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından bin 500 metrelik hatta yapılacak olan yağmur ve içme suyu hattı çalışmalarını birim müdürleri ile yerinde inceledi. Yağmur sularının deplase edilmesi konusunda yaşanan sorunların çözülmesi için çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Eroğlu, “Özellikle Erenler bölgesi, Ali Paşa Camii noktalarında biriken yağmur suları haliyle belli bir eğimden dolayı da Meydan Camii bölgemizde, Emniyet Müdürlüğü lokalinin bulunduğu o bölgede birikerek sellenmeye sebep oluyordu. Bunların deplasesi sırasında bizler de büyük sıkıntılar çekiyorduk. Şimdi ise yaklaşık bin 500 metrelik yaptığımız bu hatla beraber şehrimizin 45 mahallesinden gelen bütün yağmur sularını Behzat Deremize nakletmiş olacağız” dedi.
Başkan Eroğlu, yapılan çalışmalarla şehrin yağmur suyu sorununu çözmüş olacaklarını ifade ederek, “2016 yılından itibaren haziran aylarında aldığımız aşırı yağışların hem dünyada hem Türkiye’de hem de şehrimizde ne gibi sorunlar oluşturduğunu bilerek toplam 24 tane nokta belirlemiştik ve göreve geldiğimiz günden itibaren her yıl belli oranda bu problemleri giderme noktasında da şu ana kadar 14 noktamızda çalışmalarımızı bitirdik. Kalan noktalarımız ise belki daha az, daha tali diyebileceğimiz bertaraf noktalar ama asıl önemli noktaları geçtiğimiz yıllarda yine Cumhuriyet Meydanı, Ali Paşa Hamamı önünde, Yüksek Kahve önünde ve bunlarla beraber Karşıyaka, Esentepe bölgesinde çok önemli çalışmaları geçtiğimiz yıllarda yapmıştık. Şu an ki çalışma ise, bütün bu çalışmaların en önemlisi idi. Geri kalan, daha tali dediğimiz çalışmalarımızı ise inşallah 2021 yılı bittiğinde Tokat’ımızın aşırı yağmur yağmasıyla beraber bu suyun bertarafı konusundaki alt yapı çalışmalarımızı çözmüş olacağız. Şehrimizin insanlarına bu güzel hizmetleri kazandırmış olacağız. Özetle bin 500 metrelik bu çalışma yaklaşık 2 milyon TL gibi bir rakama mal olmakta. Çalışmamız şehrimize hayırlı olsun diyor, hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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