Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışı yaptı



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta yaşayan amatör dağcı Ömer Aydınoğlu (48), arkadaşıyla beraber 3 bin 472 metre rakımlı Altıparmak Dağları´nda buzul tırmanışı yaptı.

Kentte pastane işleten ve aynı zamanda amatör dağcılıkla ilgilenen Ömer Aydınoğlu ile arkadaşı Ercan Kesicioğlu, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Kaçkar Dağları'nın ulaşımı en zor kesimi Altıparmak Dağları'na gitti. Yasaklar süresince yaşadıkları stresi atmak için yola çıkan iki arkadaş, 3 bin 472 metre rakımlı dağa tırmandı. 30 yıldır amatör dağcılık yapan Aydınoğlu ve arkadaşı, 4 günlük tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.

Pandemi sürecinde stresli günler yaşadıklarını belirten Ömer Aydınoğlu, "Kısıtlamalar ve yaşanan süreç nedeniyle strese girdik. Biz de yasaklar bitiği anda dağcı arkadaşım Ercan Kesicioğlu ile birlikte Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışına gittik. Orada 3 gece kamp yaptık. 4'üncü gün zirve yaptık. 5'inci gün ise Çamlıhemşin'e indik. Tamamen kendimizi virüsten arındırarak, kendimizi deşarj ederek Tokat'a geldik. Tırmanışın faydasını gördük. Hem beyinsel olarak deşarj oluyorsun hem vücuttaki toksinleri atıyorsun. Bu yıl bölgede o kadar kar beklemiyordum. Bu doğa için de güzel bir şey, daha önceki yıllarda çıplak dağlarla karşılaşırdık. Bu sene zirvede çok kar vardı. Bu da kar yağışının fazla olmasından dolayı sanırım" dedi.

'UÇAK KORKUSUNDAN EVEREST'E GİDEMİYORUM'

Hayatında hiç uçağa binmediğini söyleyen Aydınoğlu, "Belki ben Everest'e de giderdim. Fakat Everest'e gitmem problemli olur. Uçağa binemiyorum. Uçaktan korkuyorum. Ama Türkiye'nin 3 bin 937 rakamlı Kaçkar Dağları'na kuzey, güney, batı yamacından her sene tırmanış yapıyorum. Ayaklarım yere bastığı sürece korkmuyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-07-15 08:12:52



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