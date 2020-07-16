Asker annesi 15 Temmuz gecesi gözyaşlarını tutamadı

Tokat’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılan asker annesi duygusal anlar yaşadı.



Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz’un 4'üncü yıl dönümü dolayısı ile düzenlenen programda vatandaşlar meydanları boş bırakmadı. Şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan gecede Kuranı Kerim tilaveti okundu. Törene katılanlardan asker annesi Kezban Güneş (56) kahramanlık türkülerini dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Güneş, asker annesi olarak farklı duygular içerisinde olduğunu ifade ederek, “Bu vatan, bu topraklar bizim. Hainleri gördükçe vicdanen rahatsız oldum ağladım. Asker annesi olarak duygulanmamak elde değil” dedi.



15 Temmuz’un önemini belirten konuşmaların yapıldığı gecede İl Müftüsü Abdullah Pamuklu dua okudu. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ta da selalar okundu. Programa katılanlar duygusal anlar yaşadı.

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