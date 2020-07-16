Öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Tokat’ta bir evin balkonunda bulunan semaverin çaydanlık kısmına yuva yapan kumru görenlerin dikkatini çekiyor.

Karşıyaka Mahallesi Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde ikamet eden şair ve yazar Ali Bal, evinin balkonunda beklemediği manzara ile karşılaştı. Balkondan semaveri almaya giren Bal, yuva yapan kumru ile karşılaştı. Kumrunun semaver üzerine yuva yapmasının ilginç olduğunu ifade eden Bal, “Semaveri kullanmadığımız zamanlar balkona bırakıyorduk. Bir hafta 10 gün kadar oldu yuvayı fark ettik böyle bir misafirimiz olduğu için çok mutlu olduk. Sonrasında balkonu kullanmamaya başladık. Arada sırada zarar görmemesi balkonu gözetliyoruz. Buralarda eskiden bağlar varmış, ‘Tokat bir bağ İçinde, gülü bardağın içinde’ diye bir Türkümüz var' Aslında kuşların mekanı buralar. Ama biz onların yerlerini işgal ettik. Şimdi biz onları misafir olarak kabul ediyoruz. Başımızın üstünde yeri var. Yavruları çıkıncaya kadar da takip edeceğiz. Ondan sonraki süreçte de yavrularını bekleyen tehlikeler oluyor. Kargalar zaman zaman geliyor." dedi.

Bal, sosyal medyada 'Arka balkondaki ağır misafirimiz. Bir süre semaver çayı içemeyeceğiz, ikram eden olursa da hayır demeyiz' şeklindeki paylaşımının çok ilgi gördüğünü belirterek, "Tabii yaptığımız espriden dolayı bizi çay içmeye davet ederler oldu. Hayvanlara karşı sadece kuşlar için değil çok duyarlı olmak, çocukları bilinçlendirmek lazım. Bir mesaj olsun düşüncesiyle bu görüntüleri paylaştım. Kumruların böyle ilginç yerlere yuva yaptıklarını görüyorduk ama bizde böyle bir şey görünce gerçekten sürpriz oldu" diye konuştu.

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