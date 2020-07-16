İş garantili liseyi üniversitede okuyacaklar Türkiye’de iki ilde açılacak olan yeni nesil iş garantili liseyi tercih edecek olan öğrenciler üniversite ortamında eğitim alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş garantili liseyi üniversitede okuyacaklar Türkiye’de iki ilde açılacak olan yeni nesil iş garantili liseyi tercih edecek olan öğrenciler üniversite ortamında eğitim alacak

İHA

Türkiye'de iki ilde açılacak olan yeni nesil iş garantili liseyi tercih edecek olan öğrenciler üniversite ortamında eğitim alacak.

İş garantili liseyi üniversitede okuyacaklar Türkiye’de iki ilde açılacak olan yeni nesil iş garantili liseyi tercih edecek olan öğrenciler üniversite ortamında eğitim alacak

Türkiye’de iki ilde açılacak olan yeni nesil iş garantili liseyi tercih edecek olan öğrenciler üniversite ortamında eğitim alacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 20202021 eğitim öğretim yılı için öğrenci alacak. LGS'ye giren öğrencilerin tercihlerine göre öğrenci kabulü yapılacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsünde eğitim verecek olan lisede öğrenciler üniversite ortamında eğitim alacak. Mezun olduklarında teknisyen olarak iş garantisi sunulacak olan lisede yabancı dil eğitimi de üst seviyede verilecek. 20202021 eğitimöğretim yılında 81 ilden öğrenci kabul edecek olan okulda Tarım Teknolojileri alanı için 30, Tarla ve Bahçe alanı için 30 olmak üzere 60 öğrenci kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Öğrencilere parasız yatılı okuma imkanı sunulacak.

Yeni nesil tarım temalı lise
Okul Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, Türkiye'nin ilk yeni nesil tarım temalı lisesini kurulduğuna dikkat çekti. Erdal, üniversitede kampüsün tüm sosyal imkanlarından faydalanarak, akademisyenlerin gösterdiği yolda yürümek ve üniversiteye 14 yaşında başlamak isteyenlerin güvenli, modern, teknolojik donanımları tam, gelecek vadeden bir okulda meslek sahibi olacaklarını söyledi. Hedeflerinin tarım sektöründe gençlerin aktif rol almasını sağlamak ve alanında lider gençler yetiştirmek olduğunu belirten Erdal, “Öğrencilerimize iş garantisi sunan okulumuzdan mezun olduklarında ister iş hayatına atılabilecek isterse uzmanlaşmak için üniversite eğitimine devam edebileceklerdir. Güçlü Türkiye'yi daha da güçlü kılmak uluslararası arenada daima ön sıralarda görmek sizlerin ve kıymetli evlatlarınızın sayesinde gerçekleşecektir” dedi.

"Amacımız teknik eleman yetiştirmek"
TOGÜMTAL olarak en büyük hedeflerinin Türkiye'nin yeni nesil ve tarım temalı tek en önemli meslek liselerinden biri olmak, alanının en iyilerini yetiştirmek olduğunu ifade eden Erdal, “Okulumuz ülkemizde bulunan tüm mesleki ve teknik eğitim Anadolu liselerinden oldukça farklı. En önemli farklılığı hazırlık sınıfının olmasıdır. 1 yıl hazırlık okuyan öğrenciler daha sonra 4 yıl olmak üzere 5 yıl okuyacaklar. Parasız yatılı okuyabilecekler. Türkiye'nin herhangi bir ilinden öğrenci alabileceğiz. Öğrencilerimiz iyi puanlarla okulumuzu tercih ederlerse burs imkanı sağlanacak. Okul üniversite bünyesinde bir okul olduğu için öğrencilerimiz üniversitenin tüm sosyal imkanlarından faydalanabilecektir. Biz okulumuzun tanıtımını yaparken öğrencilerin 14 yaşında üniversiteye başlayacaklarını vurguladık. Akademik bir hayat içerisinde bulunacaklar. Burada bizim birinci amacımız teknik eleman yetiştirmek. Bugün olduğu gibi gelecekte de tarım önemli bir sektör olacak” diye konuştu.

İş garantili lise
Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde okuldan mezun olan öğrencilerin iş garantisi olduğuna işaret eden Erdal, “Bu çok önemli bir farklılık. Şu anda hiçbir liseden mezun olan öğrenci mezun olduktan hemen sonra işe girememektedir. Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde teknisyen olarak çalışabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
YEREL HABERLER Öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaşkınlıklarını ...
Tokat'ta yetişen 'Lübnan sedirleri' dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Tokat'ta yetişen 'Lübnan sedirleri' dikkat çekiyor
Asker annesi 15 Temmuz gecesi gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Asker annesi 15 Temmuz gecesi gözyaşlarını tutamadı
Tokat'ta '15 Temmuz' anması
YEREL HABERLER Tokat'ta '15 Temmuz' anması
Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri
YEREL HABERLER Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri
Gazi Hasan Sarman: "15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliştir"
YEREL HABERLER Gazi Hasan Sarman: "15 Temmuz darbe girişimini ...
Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışı yaptı
YEREL HABERLER Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışı yaptı
Şeftali tarlada 2 lira, markette 8 lira
YEREL HABERLER Şeftali tarlada 2 lira, markette 8 lira
Niksar Kaymakamı Doğan; “Niksar halkı sizleri unutmayacak”
YEREL HABERLER Niksar Kaymakamı Doğan; “Niksar halkı sizleri ...
Yağmur sularına karşı önlem
YEREL HABERLER Yağmur sularına karşı önlem
Maskesiz sokağa çıkanlara 5 bin 400 lira ceza
YEREL HABERLER Maskesiz sokağa çıkanlara 5 bin 400 lira ceza
Tokat'ta öğretmenler, yerli ve milli masa tenisi top atma robotu üretti
YEREL HABERLER Tokat'ta öğretmenler, yerli ve milli masa tenisi top ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X