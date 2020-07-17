Yıpranan bayrağı değiştirmek için çıktığı gönderden düştü



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, Hasan Yılmaz (14), 15 Temmuz günü Türk bayrağını değiştirmek için tırmandığı gönderden düştü. Yılmaz'ın kırık oluşan sağ ayağı alçıya alındı.

Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köylüleri, darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz'un ardından bir tepeye Türk bayrağı dikti Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Hasan Yılmaz da kalkışmanın yıl dönümünde, arkadaşlarıyla birlikte yıpranan Türk bayrağını değiştirmek istedi. 7 metre uzunluğundaki göndere tırmanan Yılmaz, bayrağı yenisi ile değiştirdi. Ancak Yılmaz, gönderden inmek isterken düştü. Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun kırık olduğu saptanan sağ ayağı alçıya alındı.

Hasan Yılmaz, "15 Temmuz sabahı, bayrağın yıpranmış olduğunu fark ettim. Evimden yeni bir bayrak alıp, değiştirmek için direğe tırmandım. Eski bayrağı çıkartarak, yenisini taktım. İp dolaşmıştı onu çözmek için yukarı tırmandım. Direkten aşağı kayarken düştüm. Ayağımda kırık oluştu. Ben 15 Temmuz'u gördüm. Televizyonlardan izledim. Ağabeylerimiz, amcalarımız bayrak uğruna şehit oldu, gazi oldu. Biz Tokatlıyız. Dedemler bize hep 15'lilerin nasıl savaştığını anlatırdı. Ben böyle doğdum, büyüdüm" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Reşadiye Fatih YILMAZ

2020-07-17 15:15:33



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