Korku dolu anlar araç kamerasıyla görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korku dolu anlar araç kamerasıyla görüntülendi

İHA

Tokat'ta bir servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kaza anları minibüste bulunan 4 farklı araç kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Korku dolu anlar araç kamerasıyla görüntülendi

Tokat’ta bir servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kaza anları minibüste bulunan 4 farklı araç kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Tokat Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşti. Hacı Ahmet Oruç idaresindeki 60 S 0097 plakalı servis minibüsü, sanayi bölgesinde çalışan işçileri fabrikaya bıraktıktan sonra şehre dönüyordu. Anayolda seyreden araç Organize Sanayi Bölgesi 2’inci kısımda bulunan 7’inci caddenin kesişiminde K.A. idaresindeki 34 VN 4379 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı ve 10 metre sürüklendi. Hacı Ahmet Oruç’un devrilen minibüsten kendi imkanları ile çıkış anı ile birlikte kazanın gerçekleştiği anlar minibüs üzerine yerleştirilmiş 4 farklı kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kamyon şoförünün kaza sonrasında minibüse geldiği ve yaşadığı şok ile sağa sola koşuşturduğu anlar da kaydedildi.
Hafif yaralamalı olarak atlatılan kaza ile ilgili polis incelemesi sonrasında tutulan tutanakta kamyon sürücüsü K.A.’nın kusurlu bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sincap ile öğretmenin kıskandıran dostluğu
YEREL HABERLER Sincap ile öğretmenin kıskandıran dostluğu
Hobi olarak girdiği çini üretiminde yurt dışına açıldı
YEREL HABERLER Hobi olarak girdiği çini üretiminde yurt dışına ...
Yıpranan bayrağı değiştirmek için çıktığı gönderden düştü
YEREL HABERLER Yıpranan bayrağı değiştirmek için çıktığı gönderden ...
Tokat'ta kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Tokat'ta kaçak içki operasyonu
Tokat’ta kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Tokat’ta kaçak alkol operasyonu
Evrim’in kaybolmasının üzerinden 2 yıl geçti, sır perdesi aralanamadı
YEREL HABERLER Evrim’in kaybolmasının üzerinden 2 yıl geçti, sır ...
Sosyal mesafeli söyleşi
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli söyleşi
Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi
YEREL HABERLER Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi
Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu
YEREL HABERLER Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu
Başkan Özcan'a sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Özcan'a sürpriz doğum günü kutlaması
İş garantili liseyi üniversitede okuyacaklar Türkiye’de iki ilde açılacak olan yeni nesil iş garantili liseyi tercih edecek olan öğrenciler üniversite ortamında eğitim alacak
YEREL HABERLER İş garantili liseyi üniversitede ...
Öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
YEREL HABERLER Öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaşkınlıklarını ...
Tokat'ta yetişen 'Lübnan sedirleri' dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Tokat'ta yetişen 'Lübnan sedirleri' dikkat çekiyor
Asker annesi 15 Temmuz gecesi gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Asker annesi 15 Temmuz gecesi gözyaşlarını tutamadı
Tokat'ta '15 Temmuz' anması
YEREL HABERLER Tokat'ta '15 Temmuz' anması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X