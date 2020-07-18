Sincap ile öğretmenin kıskandıran dostluğu

Tokat’ta ölmek üzereyken bulunan ve Bony adı verilen sincabı büyüdükten sonra evinin bahçesine bırakan öğretmenin sevimli hayvanla kurduğu dostluk renkli görüntüler oluşturuyor.

Tokat’ta 4 ay önce ölmek üzereyken bulunan Sincap Bony bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Burada parmak büyüklüğündeyken bakıma alınan Bony, kısa sürede kendini toparladı ve doğaya bırakılmaya hazır hale geldi. Klinikte büyüyen Bony’nin doğa koşullarına uyum sağlaması için güvenli bir yerde yaban hayatına alıştırılmak istendi. Tokat’ın Turhal ilçesinde çiftliği bulunan Coğrafya Öğretmeni İsmail Bayram, evinin hemen yanındaki meşe ağacının Bony için uygun olacağını düşündü ve hayvanı alarak ağaca bıraktı. Kısa sürede doğaya alışan, kendi yuvasını kuran Bony, bir taraftan özgürlüğün ve tabiatın tadını çıkarırken diğer taraftan da insanlarla olan etkileşimine devam etti.

Bony günde en az bir kez kendisine çiftliğinin kapılarını açan İsmail Bayram’ı ziyaret ederek onunla oyunlar oynamaya başladı. Bony’nin en çok sevdiği oyunların hamakta sallanmak ve takla atmak olduğunu söyleyen Coğrafya Öğretmeni İsmail Bayram: “Bony daha yavruyken bakıma muhtaç hale bulunmuş. Bir veteriner arkadaşımıza getirildi. Bir müddet sütle beslendi. Daha sonra kendi başına yiyip içebilecek duruma gelince de doğaya salmaya karar verdik. Tabi ki bizim içimiz onun bir sürü tehdit ile karşı karşıya olduğu gerçeğinden hareketle bir rehabilitasyon aşamasından geçmeden doğaya salmaya razı gelmedi. Bu nedenle de Bony’i burada bizim çiftliğimizde biraz rehabilite etmek için doğal ortama bıraktık emin bir şekilde. Doğaya adapte oldu. Kendi yuvasını kurdu. Tamamen bahçemizde özgür olarak yaşıyor. Evcil bir hayvan değil onu özellikle belirtmek istiyorum. Sadece bizimle etkileşim içerisinde. Biz de gayet memnunuz onunla etkileşim halinde olmaktan. Çok sıcak bir ilişkimiz var. Tabi yabani bir hayvanla dost olmanın çeşitli zorlukları da var. Onu da belirtmek gerekir. Bunlar kesinlikle evcil hayvan değiller ve evcil bir hayvan olarak kafeslerde asla beslenmemeliler. Günün hep aynı vakitlerinde yatıyor, aynı vaktinde kalkıyor. Sabah 5, akşam 7 Bony’nin yatma ve kalkma vakti. Bu vakitler içerisinde sabah 5’ten yaklaşık saat 9’a 10’a kadar bir beslenme aşaması var. Ondan sonra bir dinlenme aşaması var, bu dinlenme aşamasında bizle etkileşim kuruyor Bony. Oynuyor benimle. Hamakta sallanmayı çok seviyor. Takla atmayı çok seviyor. Bony’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi, Bony tam olarak doğa ile sevişiyor. Yani doğa ile o kadar güzel bir etkileşimi var ki bu hayvanları nasıl kafeste tuttuklarını anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü bizimle oynamadığı zamanlarda Bony, çalıyla çırpıyla, ağaçla, yaprakla, yani doğa ile ilişkili ne varsa onlarla oynuyor. Ve gerçekten oynuyor. Şuanda da bizimle oynuyor” şeklinde konuştu.

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