Tokat´ta uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9´u mahkemece tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şubat ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4´ü tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, bu kişilerle bağlantılı oldukları belirlenen kişiler için takip başlattı. Ekipler, tespit edilen 13 kişinin yakalanması için 14 Temmuz´da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 7 kişi Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 6 kişi ise İstanbul´da gözaltına alındı. Operasyonda 373 sentetik uyuşturucu hap, 520 gram skunk, 30 gram bonzai ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 kişi serbest bırakıldı, diğerleri ise mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2020-07-18 14:41:02



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