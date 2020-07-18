Tokat - İstanbul bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstanbul bağlantılı uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Tokat’ta düzenlenen operasyon sonrasında 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonrasında 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve şüphelilerden işlemleri tamamlanan 13’ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişiden 9’u tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kalan 2 kişinin ise mahkemeye çıkarılmadan savcılık sorgusunun hemen akabinde salıverildiği öğrenildi.

Gözaltında tutulan 4 zanlının işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacağı bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.