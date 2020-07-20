Yurt dışındaki hata Türk gençlerini mucit yaptı

Yurt dışında bir alışveriş merkezine annesiyle gelen çocuğun ateşini ölçmek yerine yüzüne dezenfektan sıkılma anını haberlerde gören Zileli 2 arkadaş, bu gibi olumsuzlukları ortadan kaldıran tam otomatik bir cihaz geliştirdi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki 2 arkadaş, yurt dışında bir AVM’de güvenlik görevlisinin koronavirüs tedbirleri kapsamında bir çocuğun ateşini ölçmek isterken yanlışlıkla gözüne dezenfektan sıktığı anları izledi. Bu durumdan etkilenen gençler insan hatasını ortadan kaldırmaya yönelik aynı anda hem dezenfektan hem de ateş ölçen bir cihaz yapmak için çalışmalara başladı. Zile Gençlik Merkezindeki öğretmenlerinden de destek alan Ferhat Karaduman (17) ve Abdullah Altunok (17) akıllarındaki cihaz için gerekli olan parçaları yurtiçi ve yurt dışından sipariş verdi. Pandemi dolayısıyla birçoğu geç gelen parçaların tamamının ellerine ulaşması sonrasında gençler mekanik tasarımı ve yazılımı kendilerine ait olan cihazı kısa sürede tamamladı. Genç beyinler başarıyla çalışan cihazlarını Zile Gençlik Merkezi Müdürlüğünde kullanmaya başladı. Kapı girişine yerleştirilen cihazda elini dezenfekte eden vatandaşların bir taraftan ateşi de ölçülüyor. Vücut ısısı normal değerlerde olan vatandaşlara yeşil yanan led lambalarla geç sinyali veren cihaz, vücut ısısı yüksek seviyede olan vatandaşları tespit ettiğinde ise kırmızı led ışıklarla uyarı veriyor. İnsan hatasına bağlı olumsuzlukları ortadan kaldıran cihazın lokanta, alışveriş merkezleri, gençlik merkezleri gibi insan yoğunluğunun olduğu yerlerde kullanılması hedefleniyor.

Cihazı yapmaya yurt dışında yaşanan olumsuz bir olayın ülkemizde haberlerde gösterilmesi sonrasında karar verdiklerini söyleyen Abdullah Altunok, “Olumsuz örnek şöyle oldu. Bir AVM’ye anne ve küçük çocuk girerken, küçük çocuğun ateşini ölçeceği yerde güvenlik görevlisi çocuğun gözüne dezenfekte sıktı. Çocuğun gözleri acıdı, ağladı. Biz de olumsuz olayları en alta düşürmek için bu cihazı yaptık” diye konuştu.

Cihazın insan kalabalığı olan her yerde rahatlıkla kullanılabilecek bir özellikte olduğunu söyleyen Ferhat Karaduman, “Biz bu projemizde AMGA8833 ısı ölçer sensörü aynı zamanda karşıdaki kişiyi algılaması için MZ sensörü kullandık. Ve bu ateşimizi ölçtüğü zaman ekrana yansıtıyor. Alt kısmında ise su motoru, ardinyo gibi mekanik tasarım gerçekleştirdik. Hastanelerde, lokantalarda, Zile Gençlik Merkezi gibi bütün gençlik merkezlerinde kullanılabilir. Artı topluluğun çok olduğu yerlerde korona olma ihtimalini aza indireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

2 arkadaş cihazı üretmek için Zile Gençlik Merkezi Müdürlüğünden destek istedi. Merkezin atölyesini kullanan gençlerin ortaya çıkardığı cihaz tamamlandıktan sonra merkezde kullanılmaya başladı. Merkez Müdürü Murat Peşmen, “Gençlik Merkezinin en büyük amaçlarının biri de, fikirleriyle, hayalleriyle gelen gençlere destek vermek. Gönüllü gençlerimizi bize böyle bir olay yaşadığını söylediğinde biz de onlara elimizden geldiği kadar nasıl destek vereceğimizi düşünerek bu cihazı üretmelerine yardımcı olduk. Şuanda hem ateş ölçer hem temassız olarak kullanılan ilk cihaz bizde” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.