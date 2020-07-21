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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami kubbesi 16 yıldır leyleklerin yuvası oldu

DHA

Cami kubbesi 16 yıldır leyleklerin yuvası oldu


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'tın Niksar ilçesinde Sanayi Sitesi içindeki cami kubbesine yuva kuran leylekler, düzenli olarak 16 yıldır yaz aylarında aynı yere tekrar geliyor.
Bitki örtüsü, sulak alanları ve yumuşak iklimiyle birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Tokat'ı ziyaret eden kanatlılar başında leylekler yer alıyor. Her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte birçok leylek, mahallelerde elektrik direği, ağaçlar ve cami kubbesine yuva kuruyor. Bazı leylekler ise bir önceki yıllardan kalan yuvalarını tercih ediyor. Bunlar arasında en çok Niksar ilçesinde 1994 yılında tamamlanan Niksar Sanayi Camisi'nin kubbesi bulunuyor. Leylekler caminin yapıldığı tarihten itibaren 16 yıldır düzenli olarak aynı yuvaya gelip yaz ayını geçiriyor.
Leyleklerin her yıl çift halinde yuvaya geldiğini söyleyen cami imamı Şirin Ali Yılmaz, "Mart'ın ilk haftası geliyorlar. İlk önce erkek geliyor, daha sonra ise dişisi geliyor. Bu yuva bütün kasırgalara rağmen hiç bir zaman yıkılmıyor. Ama her seferinde tamir yapıyorlar. Her yıl buradalar. Genelde nadir olarak 3 tane yavru yaparlar. Eylül ayının ilk haftasında buradan göçüp giderler. Ertesi yıl ise aynı zamanda yuvaya tekrar gelirler. Büyüklerimizin dediğine göre de leyleklerin büyüklerinin değil, yavrularının ertesi yıl aynı yuvaya geldiği söylenir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-07-21 13:25:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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