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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazar yerinin park soruna köklü çözüm

İHA

Tokat'ın Turhal ilçesinde eski karakol binasının bulunduğu arsa otopark olarak tahsis edildi.

Pazar yerinin park soruna köklü çözüm

Tokat'ın Turhal ilçesinde eski karakol binasının bulunduğu arsa otopark olarak tahsis edildi.
Turhal Belediyesi tarafından ilçe merkezimde bulunan Bölgesel Kapalı Pazar alanının otopark sorununa neşter vuruldu. Kapalı pazar yanında bulunan eski emniyet karakol binasının bulunduğu parsel ücretsiz otopark yapmak amacı ile belediyeye tahsis edildi. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yıllardır çözüm üretilemeyen kapalı pazar yerinin otopark sorununa çözüm bulmak amacıyla 150 araçlık ücretsiz Otopark alanı oluşturduklarını ifade ederek, “Turhal Belediyesi olarak şehrimizdeki sorunlara köklü çözüm üretmek her zaman önceliğimiz olmuştur. Çarşamba günleri ilçemizde kurulan ve bölgesel kapalı pazar yerimizde otopark alanına ihtiyaç duyulmakta idi. Yapacağımız çalışmayla bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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