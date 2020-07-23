Pazar yerinin park soruna köklü çözüm

Tokat'ın Turhal ilçesinde eski karakol binasının bulunduğu arsa otopark olarak tahsis edildi.

Turhal Belediyesi tarafından ilçe merkezimde bulunan Bölgesel Kapalı Pazar alanının otopark sorununa neşter vuruldu. Kapalı pazar yanında bulunan eski emniyet karakol binasının bulunduğu parsel ücretsiz otopark yapmak amacı ile belediyeye tahsis edildi. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yıllardır çözüm üretilemeyen kapalı pazar yerinin otopark sorununa çözüm bulmak amacıyla 150 araçlık ücretsiz Otopark alanı oluşturduklarını ifade ederek, “Turhal Belediyesi olarak şehrimizdeki sorunlara köklü çözüm üretmek her zaman önceliğimiz olmuştur. Çarşamba günleri ilçemizde kurulan ve bölgesel kapalı pazar yerimizde otopark alanına ihtiyaç duyulmakta idi. Yapacağımız çalışmayla bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

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