Bir ton 100 kiloluk kurbanlık boğa `Katlı`, alıcı bekliyor 



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta besicilik yapan Şükrü Tuna (40) 'Katlı" ismini verdiği bin 100 kiloluk kurbanlık boğasını 20 bin liradan satışa çıkardı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler de çiftliklerinde büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Büyükyıldız köyünde 30 yıldır besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Şükrü Tuna, 3 yaşındaki simental cinsi bin 100 kiloluk 'Katlı' ismini verdiği kurbanlık boğasını satışa çıkardı.

Besiciliğe bir inekle başladığını söyleyen Şükrü Tuna, "Aşı ile çalışarak damızlık hayvanlarımı bu hale getirdim. Bir tane kurbanlık besledim. 1 ton 100 kilo. Koronavirüsten dolayı pazar yerlerine götürmedim. İstanbul'a ise götürmüyorum virüsten dolayı. Hayvanımı görmeye gelenler oldu. Büyük ve kilolu olduğundan dolayı almıyorlar. Şu anda bu hayvanım İstanbul'da olsa 27 bin TL. Ama burada Tokat piyasasına uyalım dedik. 20 bin TL ile satışa sunduk" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-07-23 13:00:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.