178 gün sonra küllerinden yeniden doğdu

Tokat’ta 19 Ocak tarihinde çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen Yazmacılar Sitesi, yaklaşık 6 ay süren devlet destekli tadilat sonrasında yeniden hizmete açıldı.

Yeniyurt Mahallesi'ndeki Yazmacılar sitesinde 19 Ocak 2020 tarihinde sabaha karşı belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen ve tüm çarşıyı saran alevler 3 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alınabilmişti. Yangın söndüğünde site içerisinde bulunan 22 iş yeri ile bu iş yerlerinde bulunan malzemelerin tamamı yanarak kül olmuştu.

Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi destekleriyle tadilat çalışması başlatıldı. Tokat’a özgü bir sanat olan 600 yıllık yazma basma sanatını icra eden sanatkarlara maddi para yardımı yapıldı. Çalışma sonrasında site yeniden kullanıma açılırken, site içerisindeki üretim 6 aylık aranın ardından tekrar başladı.

Yazmacılar sitesi esnaflarından Şerife Yaşın, “Biz kışın çalışıp yazın satan insanlarız. Yangında depoladığımız bütün ürünlerimiz; kalıplarımız, kumaşlarımız, boyalarımız yani elimizde mevcut olan bütün ürünlerimiz yandı. Zarar çok büyüktü ve biz kendi başımıza ayağa kalkamazdık. Bütün dükkanların içi harabe olmuştu, yıkılmıştı. Devletimiz tüm tadilatı yaptı. Camıydı, kapısıydı bütün tavanlarıydı, her şeyi yaptılar sağ olsunlar. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Şu an çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Yazmacılar sitesi 178 gün aradan sonra 600 yıllık yazmacılık sanatına yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

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