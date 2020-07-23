Sahte kimlikle yakalandı, cezaevine gönderildi

Tokat'ta valizinden 1710 paket gümrük kaçağı sigara bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu için sahte kimlikle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Erbaa İlçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüs ve şüpheliler üzerinde çalışma yapıldı. Otobüste sahte kimlik belgesi ile yakalanan A.B. isimli şahsın valizinde yapılan aramada bin 710 Paket Gümrük Kaçağı Sigara ele geçirildi. A.B.'nin 4733 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit edildi. A.B isimli şahıs, yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.