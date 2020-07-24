Tokat'ta Ayasofya için tatlı ikramı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi´nin ibadete açılması nedeniyle vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Kentte, Ali Paşa Camii'nde kurulan stantta cuma namazı sonrası tatlı ikramı yapıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ismini alan ibadethanede 86 yıl sonra kılınacak ilk cuma namazı sevinci cemaatle paylaşıldı. Namaz sonrasında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kurulan stantlardan vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. TÜGVA Tokat İl Temsilcisi Arif Hakkoz, "Ayasofya'nın açılışı şerifine 81 ilde düzenlemiş olduğu camilerimizde cuma nazmazı sonrasında tatlı dağıtımı gerçekleştirdik. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-07-24 15:17:10



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