Tokat´ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Yaşar Erkan İÇEN/TURHAL (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Turhal ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Çaylı köyü kavşağında meydana geldi. Kavşağa çıkan Zerrin Ertin (64) yönetimindeki 60 AEE 578 plakalı otomobil, Tokat yönünden Turhal ilçesine gelen Cihan Ünsal'ın kullandığı 15 HL 023 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobillerdeki Kadriye Ertin ve Muhammet Ali Demirtaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüleri çıkarırken trafik ekipleri Tokat Turhal yolunu ise 1 saat trafiğe kapattı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2020-07-25 23:47:56



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