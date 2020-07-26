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MHP'li Bulut: Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir

DHA

MHP'li Bulut: Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut "Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir" dedi.
MHP Milletvekili Yücel Bulut, memleketi Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bulut, sosyal medya düzenlenmesine de değindi. Adalet Komisyonu'nda sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin tamamlandığını söylen Bulut, "Sanıyorum salı günü, genel kurulda sosyal medya yasası görüşülmeye başlanacak. Daha bu gündeme geldiği günden itibaren muhalefette bu paketi bir sansür paketi olarak kabul eden bir yaklaşım ortaya konuldu. Adalet komisyonundaki tartışmaların temel noktası sosyal medyanın susturulması, muhalefetin susturulması konumuyla karşı karşıya kaldık. Bu beklediğimiz bir şeydi. Ben şimdi içten bir şekilde şunu söyleyebilirim. Paketin tek bir noktasında, tek bir satırında sansüre ilişkin bir düşünce, niyet yahut adım söz konusu değil. Zaman zaman da şu eleştirileri getirdiler, 'Memleketin bu kadar sorunu var iken, sorunumuz sosyal medya mı?' diye. Memleketin bütün sorunlarının başında gelen bir sorundan bahsediyoruz. Sosyal medya artık bir milli güvenlik meselesidir. Bir milli güvenlik sorunudur. Ak Parti'li arkadaşlar da bizler de bu tasarıya katılan bütün milletvekilleri de hiçbir art niyet taşımaksızın bu meseleye farklı yönlerinden bakarak, bunun ahlaki yönünden bakarak bir düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi. 
"700 BİN CİVARINDA BAŞVURU VAR"
Sosyal medyada işlenen suçlara karşı belirgin bir yaptırım bulunmadığına dikkat çeken Bulut, "Bu küresel şirketler Türkiye Cumhuriyeti'ne diyor ki, 'Ben hiçbir şart ve zeminde seninle bilgi paylaşmayacağım'. Şimdi biz suç olan bir olayın failini bulamıyorsak, bu şirketlerden istememize rağmen failin adresi, bilgisi, ip numarası bizimle paylaşılmıyorsa biz bu suç ile nasıl mücadele edeceğiz. Failini bulamıyoruz. Şimdi adam öldürmek de Türk Ceza Kanunu'na göre suç, ama faili meçhul olduktan sonra failini bulmadıktan sonra bir anlamı var mı? Milyonlarca sahte hesap var. Sizin çocuğunuzu taciz ediyor, sizi taciz ediyor. Suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Şirketler diyor ki sizin kanununuzu ben tanımıyorum. Bu bilgi paylaşımını seninle de yapmıyorum. Ankara Adliyesi'ne geçen yıl 700 bin civarında sosyal medya suç başvurusu var. Faili bulunan da yok" diye konuştu.  DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-07-26 14:30:46

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