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Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, yanındaki kuzeni yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Ağcaalan köyünde meydana geldi. Mustafa Temiz (32) yönetimindeki 60 KE 197 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile traktördeki kuzeni Sinan Temiz (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Temiz hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
İlçe merkezinde oturan amca çocukları Sinan Temiz ve Mustafa Temiz'in hafta sonu tarlalarında çalışmak için Ağcaalan köyüne gittiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-07-26 21:06:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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