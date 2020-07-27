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Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakaretle suçlanan SP'li serbest

DHA

Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakaretle suçlanan SP'li serbest


Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)AYASOFYA Camisi'nden fotoğraf paylaşan 15 Temmuz şehidinin eşi ile 15 Temmuz gazisine sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ebubekir S., serbest bırakıldı. Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Ebubekir S.'yi, partisi Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ile 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu, Ayasofya'da çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ebubekir S., fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak, hakaret etti. Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, Ebubekir S.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Ebubekir S., serbest bırakıldı. 
DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ
Ebubekir S ile ilgili Saadet Partisi Tokat İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Saadet Partisi yarım asırlık siyasi hayatını 'önce ahlak ve maneviyat' düsturu üzere temellendirmiş ve hep bu doğrultuda siyaset sahnesinde yer almıştır. Siyasi mücadelenin hiçbir döneminde hakareti ve saldırganlığı tasvip etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir. Tokat Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi bir mensubumuzun sosyal medya üzerinden partimizin ilke ve anlayışına asla uymayacak bir şekilde yapmış olduğu paylaşım sebebiyle, tedbirli olarak Disiplin Kurulu´na sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2020-07-27 15:37:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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