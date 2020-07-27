Tokat'ta 35 derece sıcaklık asfalt eritti

"Daha dün gibi..."

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Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta 35 derece hava sıcaklığı nedeniyle Tokat-Sivas karayolunda asfaltın eridiği görüldü.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 35 dereceye ulaştığı Tokat'ta, asfalt eridi. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde yolun büyük bölümünde eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri eriyen asfaltın kazaya sebebiyet vermemesi için çalışma başlattı. Ekiplerin belirli aralıklarla erime olan bölgelere mıcır döktüğü görüldü. Meteoroloji verilerine göre kentte yüksek hava sıcaklığının ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-07-27 16:16:39



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