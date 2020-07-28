Tokat'ta çocuklar için 'askıda giysi' kampanyası



Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası ve Tokat Pazarcılar Derneği, 'Bütün Çocuklar Gülsün' sloganıyla askıda giysi kampanyası başlattı.

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası ve Tokat Pazarcılar Derneği tarafından kent merkezinde koronavirüs dolayısıyla zor günler geçiren ailelerin çocuklarını mutlu edebilmeleri için askıda giysi kampanyası başlatıldı. Esnafın desteği ile bayram öncesinde ihtiyaç sahibi olan çocuklar, ücretsiz sunulan kıyafetlerden alabilecek.

Bayram gününe kadar devam edecek kampanyayla ilgili konuşan Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, "Pandemi döneminde insanlar maddi manevi yoruldu ve bu yorgunluk devam ediyor. Biz çocukken bayramlarda alınan elbiseleri yastık altlarına koyarak sabah olmasını isterdik. Bu süreçte de yorulan vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza, her gün giderek 'bakkal amca' diyen çocuklarımızın yüzlerinde gülücükler olsun diye böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya üyelerimizden çok destek geldi. Bu kampanyanın arife gününe kadar devam etmesi hedefimiz. Gülemeyen bütün çocukların bayramda yüzlerini güldürmek için mücadelemizi veriyoruz. Bizim geleceğimiz olan çocukların yüzünde bir tebessüm olursak ne mutlu bize" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-07-28 15:01:41



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