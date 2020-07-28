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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta çocuklar için 'askıda giysi' kampanyası

DHA

Tokat'ta çocuklar için 'askıda giysi' kampanyası


Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası ve Tokat Pazarcılar Derneği, 'Bütün Çocuklar Gülsün' sloganıyla askıda giysi kampanyası başlattı.
Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası ve Tokat Pazarcılar Derneği tarafından kent merkezinde koronavirüs dolayısıyla zor günler geçiren ailelerin çocuklarını mutlu edebilmeleri için askıda giysi kampanyası başlatıldı. Esnafın desteği ile bayram öncesinde ihtiyaç sahibi olan çocuklar, ücretsiz sunulan kıyafetlerden alabilecek.
Bayram gününe kadar devam edecek kampanyayla ilgili konuşan Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, "Pandemi döneminde insanlar maddi manevi yoruldu ve bu yorgunluk devam ediyor. Biz çocukken bayramlarda alınan elbiseleri yastık altlarına koyarak sabah olmasını isterdik. Bu süreçte de yorulan vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza, her gün giderek 'bakkal amca' diyen çocuklarımızın yüzlerinde gülücükler olsun diye böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya üyelerimizden çok destek geldi. Bu kampanyanın arife gününe kadar devam etmesi hedefimiz. Gülemeyen bütün çocukların bayramda yüzlerini güldürmek için mücadelemizi veriyoruz. Bizim geleceğimiz olan çocukların yüzünde bir tebessüm olursak ne mutlu bize" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2020-07-28 15:01:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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