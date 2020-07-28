Turhal’a ilki yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesi imzalandı

"Daha dün gibi..."

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Tokat’ın Turhal ilçesinde ilki yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesi imzalandı.

Turhal'da vatandaşların spor yapabilecekleri imkanlar hızla artıyor. Turhal Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle ilçenin ilk kapalı yüzme havuzu Osman Gazi Mahallesine inşa ediliyor.

Turhallılara spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandıran Turhal Belediyesi tesis yatırımlarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle yapılacak olan Yarı Olimpik Kapalı yüzme havuzu yediden yetmişe her yaşta Turhallıyı yüzme sporu ile buluşturacak.

Turhal’ın ilk kapalı yüzme havuzu olma özelliği taşıyan yarı olimpik yüzme havuzu, Osman Gazi Mahallesine inşa edilecek. Yarı Olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatının 1259.81m2 alana yapılacak olup, 29 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp 180 günde tamamlanması hedefleniyor.

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