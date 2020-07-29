Atık plastikler, sokak hayvanlarına su ve besleme kabı oldu



Halil İbrahim YEL/YEŞİLYURT(Tokat), (DHA)TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde kullanılmayan atık plastik malzemeler, belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için besleme ve su kaplarına dönüştürüldü.

Yeşilyurt ilçesinde çevre kirliliğinin önüne geçmek ve sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olmak için, belediye tarafından proje hazırlandı. Atık plastik malzemeler toplanarak, sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlayacak su kapları ve besleme kaplarına dönüştürüldü. Kentin belirli bölgelerine konulan 20 su ve besleme kabı sokak hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, "Bu çalışmamızı öncelikle Cumhurbaşkanımız ve eşinin Türkiye'de büyük önem verdiği sıfır atık projeleri kapsamında ele aldık. Bilhassa çevremizi kirleten plastik malzemelerin toprak altında yok olması uzun zaman alıyor. O yüzden aklımıza böyle bir proje geldi. Kullanılmayan plastik kaplardan köpeklerimize su kabı ve besleme kabı yapma gereği duyduk. Arkadaşlarımızla istişare ederek 20 civarında kap hazırladık. Biz bu çalışmayı yaptıktan sonra köpeklerin gelerek yem ve su ihtiyaçlarını karşıladıklarını tespit ettik. Şimdiye kadar Yeşilyurt'ta böyle bir çalışma ve uygulama olmadığı için halkımız 'artık her şey bitti bundan sonra köpeklere mi bakacağız' dediler ama, ondan sonra tabi baktık vatandaşlar da duyarlı olmaya başladı. Bazı vatandaşlarımız kaplarda eksilen yem ve suyu kendi imkanlarıyla tamamlamaya başladı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2020-07-29 10:39:22



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