Tokat'ta bir köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta bir köy karantinaya alındı

DHA

Tokat'ta bir köy karantinaya alındı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Turhal İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar üzerine koronavirüslü hasta sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Kat köyü karantinaya alındı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Kat köyünde 30 Temmuz 2020 saat 24.00'den başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-07-29 23:05:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayrama karantinada girecekler
YEREL HABERLER Bayrama karantinada girecekler
Şehit eşine hakaret etmişti, Tokatlılardan Tokat gibi cevap geldi
YEREL HABERLER Şehit eşine hakaret etmişti, Tokatlılardan Tokat gibi ...
Düğünde sosyal mesafeli halay
YEREL HABERLER Düğünde sosyal mesafeli halay
Pandemiye rağmen kurbanlıkların yüzde 50’den fazlası satıldı
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen kurbanlıkların yüzde 50’den fazlası ...
Atık plastikler, sokak hayvanlarına su ve besleme kabı oldu
YEREL HABERLER Atık plastikler, sokak hayvanlarına su ve besleme ...
Tokat'ta Roma dönemi köprü hala kullanımda
YEREL HABERLER Tokat'ta Roma dönemi köprü hala kullanımda
Turhal’a ilki yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesi imzalandı
YEREL HABERLER Turhal’a ilki yapılacak olan yarı olimpik kapalı ...
Tokat'ta çocuklar için 'askıda giysi' kampanyası
YEREL HABERLER Tokat'ta çocuklar için 'askıda giysi' kampanyası
Türkiye'de bir ilk, bu çilekler asansör sistemle üretiliyor
YEREL HABERLER Türkiye'de bir ilk, bu çilekler asansör sistemle ...
Bu köy kendi karantinasını kendi oluşturdu
YEREL HABERLER Bu köy kendi karantinasını kendi oluşturdu
Aracın çarptığı ayı telef oldu
YEREL HABERLER Aracın çarptığı ayı telef oldu
Tokat'ta akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'ta akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 ...
Yol verme tartışmasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yol verme tartışmasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X