Tokat'ta bir köy karantinaya alındı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Turhal İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar üzerine koronavirüslü hasta sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Kat köyü karantinaya alındı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Kat köyünde 30 Temmuz 2020 saat 24.00'den başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-07-29 23:05:34
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