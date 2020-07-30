Bayrama karantinada girecekler

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Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyü korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.



Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine bağlı Kat köyünde korona virüs vakalarının sayılarının artması sonucu karantina uygulaması başlatıldı. Kurban Bayramı arifesinde köy karantinaya alınırken Turhal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Korona virüs (Covid19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Kat köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 30.07.2020 Perşembe günü saat 12.00’dan itibaren 14 gün süre ile karantina uygulamasına karar verilmiştir”

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