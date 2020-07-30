Tokat'ta, 2 kardeşin öldüğü silahlı kavgaya 2 tutuklama



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Edili köyünde önceki gün, husumetli olan eski muhtar İrfan Özyurt ve oğlu Sedat Özyurt ile akrabaları İsmet ve kardeşi Serkan Özyurt arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Diğer aile bireylerinin de karıştığı kavgada, av tüfeğiyle vurulan İsmet ve Serkan Özyurt kardeşler öldü, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma Sedat Özyurt (35) ve Nihat Özyurt´u (33) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren yaralı İrfan Özyurt hakkındaki yasal işlemlerin ise tedavisinden sonra yapılacağı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-07-30 14:56:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.